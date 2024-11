Lanazione.it - Maltempo in Toscana, vento fortissimo sulla costa: oltre 100 km orari, alberi caduti. Zone a rischio

Firenze, 20 novembre 2024 –, pioggia e mareggiate con onde alte fino a otto metri. E’ il mix delche dalle prime ore di oggi, 20 novembre, si sta abbattendo. In Alto Mugello è attesa una vera e propria tempesta di. E le istituzioni hanno preso molto sul serio le indicazioni delle stazioni meteorologiche per la giornata di oggi. E sia la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, sia la Prefettura e il Centro Funzionale Regionale dellahanno diramato per la giornata di mercoledì un’allerta arancione pere sui rilievi. Sempre arancione è l’allerta per mareggiate.