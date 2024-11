Gaeta.it - Maltempo in Italia: arrivo di aria fredda e venti forti con mareggiate devastanti

Una nuova perturbazione si è abbattuta sull', portando con sé un notevole abbassamento delle temperature e intense condizioni di. L'proveniente dall'Europa centrale ha già causato disagi in molte regioni, in particolare lungo la costa toscana. Glini si trovano a fronteggiare non solo il freddo, ma anchessimi che hanno superato i 100 km/h, provocando danni e situazioni di pericolo.Vento forte e danni in ToscanaLa Toscana è stata particolarmente colpita da questa ondata di. Lungo la costa, ihanno messo a dura prova le infrastrutture, provocando la caduta di alberi e l'interruzione di servizi essenziali. Le autorità locali segnalano che molte strade sono state bloccate a causa degli alberi abbattuti, causando ritardi significativi nel traffico.