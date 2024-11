Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 2-6, Europei curling femminile in DIRETTA: le scozzesi allungano nel sesto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:00 l’cerca il pesce grosso. Vogliono recuperare punti le azzurre. Ma la direzione della stone non è eccezionale. ci sono sempre due stone rosse a punto14:58 Time-out per l’14:56 Buon gioco di Doods che spazza via le pietrene. Ora ci sono due stonea punto14:54 Gioco di guardie per l’14:53 Non fortissimo il tiro di Lo Deserto, laadesso libererà il campo14:52 Lacerca di occupare quanto più possibile il centro del cerchio. Ci sono tre stone a serpentina. Vediamo se Lo Deserto prova la tripla14:51 La situazione sulle altre pisteCurrent ResultsA-DonneSCO 6 runningPista AITA » 2 6 Ends,A-DonneSUI 13 officialPista BHUN 1 6 EndsA-DonneDEN 6 runningPista CEST » 2 6 EndsA-DonneSWE » 4 runningPista DTUR 4 6 EndsA-DonneLTU » 1 runningPista ENOR 8 6 Ends14:49 Vediamo adesso quello che succederà.