Lampione crolla a Roma: panico in via Frattina, il precedente del cane

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio allarmante si è verificato oggi, mercoledì 20 novembre 2024, nel cuore di. Una lanterna di unsi è staccata ed è precipitata in strada, generando preoccupazione tra i passanti e i negozianti. Questo incidente richiama alla memoria un’altra drammatica situazione avvenuta lo scorso ottobre, quando unera caduto dallo stesso edificio, ferendo una donna incinta. Soltanto per fortunati eventi, stavolta l’oggetto oggito non ha causato danni a persone o cose.Il crollo del: cosa è successoNel corso della mattinata, una lanterna si è staccata da unin via, una traversa affacciata su via del Corso, una delle aree più trafficate della Capitale. Secondo diverse testimonianze, l’oggetto è caduto in un momento in cui non c’erano persone nei pressi, evitando così potenziali feriti.