Metropolitanmagazine.it - La testimonianza finale di Gisèle Pelicot: «È il processo della vigliaccheria»

«Per me, questosarà quello». Sono queste le parole di, ripetute per ben tre volte quando ieri, 19 novembre, si è recata davanti ai giudici di Avignone per la sua quarta e ultima. La donna si è ritrovata ad essere, suo malgrado, un simbolo nella lotta alle violenze di genere. Questo, dopo aver scoperto di essere stata sedata da suo marito, per poi essere stuprata, mentre era in stato d’incoscienza, da oltre cinquanta uomini. I suoi aguzzini hanno un’età compresa tra i trenta e i settant’anni, e venivano “assoldati” online da Dominque, che drogava sua moglie e poi la lasciava alla mercé degli sconosciuti, filmando e immortalando gli abusi.Un caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero, e che ha distrutto la vitasettantunenne di Mazan, Provenza.