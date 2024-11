Ilgiorno.it - Fatmir Isufi travolto da una gru in un cantiere a Torino: “Prima ha salvato suo figlio”

Arcore (Monza) – È il nono morto brianzolo sul lavoro dall’inizio dell’anno, ma in realtà in queste statistiche non dovrebbe neppure esserci, perché in Brianza ci abitava soltanto mentre la morte l’ha trovata in unedile di un’altra regione, a. Ma le statistiche a, 51 anni, non interessano. E neppure alla sua famiglia. Quello che conta, purtroppo, è soltanto che lunedì è statodal braccio cingolato di una gru e che forse il suo ultimo gesto,di morire, è stato quello di salvare un’altra vita, quella delche lavorava accanto a lui. E che avrebbe spinto viache il braccio della gru cingolata lo travolgesse. Residente ad Arcore, di origini albanesi,è morto nel tardo pomeriggio di lunedì a. In unall’interno del centro ricerche della Società Metropolitana Acque, in corso Unità d’Italia.