Lortica.it - Esplosione in un’azienda di galvanica a San Zeno: 4 operai coinvolti

Questa mattina, alle ore 10:16, è scattato l’allarme per un’verificatasi alla Safimetdi, situata in Località San, ad Arezzo. L’evento ha coinvolto quattro, che sono stati trasportati in codice minore al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto si sono recate due ambulanze della Misericordia di Arezzo e un’auto infermierizzata proveniente dalla stessa città. Contestualmente, sono stati attivati il PISLL (Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) di Arezzo, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per gestire l’emergenza e avviare le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.Le autorità sono attualmente impegnate a mettere in sicurezza l’area e a verificare le cause dell’, che al momento restano da chiarire.