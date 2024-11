Democrazia e pace incontro a Palazzo Serra di Cassano Tra i relatori Enzo Scotti e monsignor Vincenzo Paglia

Leggi su Ildenaro.it

Ci saranno anche l’ex ministro dell’Interno Vince ilVinc, Presidente della Pontificia Accademia al tavolo dell’“Dialoghi sullae sulla” che si svolge domani, giovedì 21 novembre, alle 16,30 all’Istituto Italiano per gli Studi filosofici adiin via Monte di Dio 14 a Napoli.Il convegno prende spunto dall’opera “L’idea di ricostruzione, gli anni della prepolitica 1941-1945” scritta da Stefano Baietta edita da Eurilink e rappresenta l’occasione per riflettere sui valori su cui si è fondata lain Italia, partendo dalla figura di Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto, uomini che si ispirarono alla dottrina cattolica per porre le basi alla rinascita del nostro Paese dopo il fascismo e la Guerra.La prima sessione dei lavori “Presupposti delladagli anni della prepolitica a oggi” vede la partecipazione di Vinc– politico, fondatore dell’Università degli Studi “Link Campus University” e di Giovanni Farese – professore associato di Storia dell’Economia, Università Europea di RomaLa seconda sessione “Dall’esperienza del codice di Camaldoli come affrontare il tema dellae della giustizia sociale oggi” avrà al tavolo Vinc– Arcivescovo, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Pasquale De Sena – professore di Diritto Internazionale e Tutela dei Diritti Umani, Università di Palermo.