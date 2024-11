Ilfattoquotidiano.it - Cremona, la città più inquinata d’Italia meritava un’indagine epidemiologica. Ma ancora nulla

Un aggiornamento sul “caso”, lacon l’aria piùe tra le prime in Europa, sede della più grande acciaieria italiana di seconda fusione appartenente al Gruppo Arvedi, il medesimo che ha acquisito recentemente l’analogo stabilimento di Terni. Il 21 aprile 2021 ne trattò il Fatto Quotidiano (L’altra ILVA che nessuno vuole vedere) e il 27 luglio dello stesso anno Fanpage (Perchéè lapiù), oltre alla tv locale Telecolor che raccolse una mia lunga intervista come direttore dell’Osservatorio Epidemiologico dell’azienda sanitaria di Mantova recentemente accorpata con.La storia inizia nel lontano dicembre 2016, quando nel piccolo Comune cremonese di Bonemerse il sindaco mi invitò ad una assemblea serale con la cittadinanza all’antivigilia di Natale, per spiegare se e come si sarebbe potuto capire se il vicino inceneritore urbano di, e più in generale il polo industriale dellacapoluogo, potessero impattare sulla salute dei suoi residenti.