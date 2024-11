Thesocialpost.it - Commissione Ue: c’è l’accordo per i commissari, ok ai vice Fitto e Ribera

Fonti dei tre gruppi di maggioranza al Parlamento europeo, Popolari, Socialisti e Liberali, confermano la chiusura delsulle nomine per la nuovaUe. L’intesa include lo scorporamento di alcune deleghe per Oliver Varhelyi, candidato al ruolo dio alla Sanità, per bilanciare meglio le responsabilità tra i membri dell’esecutivo.Leggi anche: Hezbollah minaccia Tel Aviv: “Colpiremo il centro della città”Cosa prevedeprevede che tutti e sei i candidatipresidenti, inclusi Teresae Raffaele, ottengano il via libera con una maggioranza dei due terzi nella valutazione dei coordinatori dei gruppi all’interno delle commissioni competenti.ha commentato con prudenza: “Attendiamo l’ufficialità”.Il voto decisivo del Parlamento europeo è fissato per il 27 novembre a Strasburgo, e, in caso di approvazione, il nuovo esecutivo europeo, guidato da Ursula von der Leyen, entrerà in carica il 1° dicembre.