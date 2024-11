Ilfoglio.it - C'è l'accordo sulla nuova Commissione Ue. Intesa chiusa, ok anche a Fitto e Ribera

L'Ue "è ormai chiuso, è un'a pacchetto che include il sì a Teresae Raffaele", spiegano fonti parlamentari qualificate all'Ansa. "In serata ci attendiamo il voto su tutti i candidati", aggiungono. Fonti dei tre gruppi di maggioranza al Pe, Popolari, Socialisti e Liberali, confermano la chiusura dell'. Nell'è previsto lo scorporamento di alcune deleghe per Oliver Varhelyi, candidato al ruolo di commissario alla Sanità. L'prevedeche tutti e sei i candidati vicepresidenti, quindiTeresae Raffaele, passino con i due terzi della maggioranza nella valutazione dei coordinatori dei gruppi all'interno delle commissioni competenti. Le riunioni dei coordinatori delle commissioni competenti avverranno contemporaneamente, così come quella che riguarda la valutazione del candidato commissario Oliver Varhelyi.