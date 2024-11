Panorama.it - Case degli ex custodi scolastici occupate abusivamente: lusso a costo zero a Napoli e nel cuore di Roma

Negli ultimi vent’anni, la questionealloggioccupatiè diventata un problema sempre più complesso per diverse amministrazioni comunali. Dopo la statalizzazione dei dipendenti comunali nelle scuole, i collaboratoricon funzioni di guardiania hanno perso il diritto di abitare negli alloggi e di fruire dei servizi annessi, come luce, acqua e gas. Eppure, nonostante questa riforma, molti di questi immobili, alcuni dei quali di grande valore, sparsi nel centro dio nel quartiere Vomero di, continuano ad essere abitati, spesso in maniera del tutto illegittima. A vivere in questenon sono più i, ma i loro eredi, o addirittura estranei che, nel tempo, sono riusciti a “far propri” quegli spazi “acquistandone” il diritto illegalmente.