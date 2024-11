Lanazione.it - Cadute, ferite e intossicazioni . Ben 6.800 incidenti domestici

Leggi su Lanazione.it

Sulla scia delle ‘Pillole di emergenza urgenza’, progetto dell’Asl Sud Est che aiuta, con brevi video dimostrativi, ad affrontare un caso di urgenza sanitaria, bisogna sapere che sono tanti gliche avvengono in casa e che finiscono col ricorso all’ospedale. "Banalità ma anche casi con conseguenze importanti: dall’1 gennaio al 31 ottobre quest’anno, su 50.723 accessi ai tre pronto soccorso dell’area senese (Nottola, Campostaggia e Abbadia San Salvatore), il 13,4%, in valore assoluto 6.802 casi, è per", rivela il dottor Luciano Francesconi, direttore area dipartimentale Pronto soccorso e Medicina d’urgenza senese dell’Asl. E’ una casistica importante. "La fascia più rappresentata è quella degli ultraottantenni, il 25%. Il 50% di questi accessi è per trauma degli arti, tante lecon frattura del femore; a seguire trauma cranico, toracico e vertebrale.