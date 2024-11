Bonus Natale 2024 | come ottenerlo e quali sono i requisiti richiesti

Leggi su Ilfaroonline.it

Ferme restando le altre condizioni, cioè il limite di reddito e capienza fiscale, i datori di lavoro potranno riconoscere ilai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. La norma prevede, tuttavia, che ilnon spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.Prima delle novità, introdotte dal Dl 167, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale.