Sport.quotidiano.net - Atalanta, a gennaio un possibile rinforzo offensivo: Berardi o Raspadori

Bergamo, 20 novembre 2024 – Un altro attaccante per l’? E’, perché i tempi di recupero di Gianluca Scamacca sono comunque ancora abbastanza lunghi, con un rientro ipotizzabile intorno a fine febbraio o inizio marzo, e Gasperini non ha mai fatto mistero di volere tanti attaccanti per il turn overdiventata l’arma vincente dei nerazzurri. Al momento il parco attaccanti, senza Scamacca, prevede quattro punte, con Zaniolo, il quarto, finora frenato da problemi fisici che lo hanno limitato ad un solo gol e un solo assist. Ora l’ex Roma potrebbe ingranare la marcia giusta, ma un quinto attaccante pronto subito farebbe comodo da. L’ipotesi Daniel Maldini è sul tavolo ma per il mercato estivo: Galliani ha più volte ribadito che il 23enne azzurro non si muoverà dal Monza fino al termine del campionato.