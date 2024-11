Al Museopossibile di Nola la performance di Maria D’Anna

Leggi su Ildenaro.it

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.di Stefania TrottaGiovedì 14 novembre è andata in scena, a, l’intimasui frammenti di ricordi personali dell’artista“La lingua batte dove il dente duole”, con un’attiva partecipazione del pubblico, coinvolto, in maniera diretta e indiretta, nellaQuando nasce una?. Sono passati diversi decenni dal momento di nascita, di questa forma espressiva. Nata negli anni 60, nel tempo, l’arte performativa ha trovato nuove forme, ma ciò che la rende ancora attuale è proprio la sua natura duttile.