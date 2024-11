Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi di Novembre 2024

Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi di Xbox Game Pass di questo mese di Novembre 2024, rivolta come sempre agli utenti in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series X|S, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming.

Scopriamo qui sotto la lista di giochi del Game Pass di Novembre 2024:

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – November 19
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – November 20
Little Kitty, Big City (Console) – November 20
PlateUp! (Console) – November 20
Nine Sols (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – November 26
Aliens: Dark Descent (Cloud, Console, and PC) – November 27

Aggiungiamo che pochi giorni fa Microsoft ha annunciato anche la prima ondata di giochi di Xbox Game Pass di questo mese di Novembre 2024, mentre poche settimane fa il servizio in abbonamento ha accolto una gran quantità di giochi di assoluto valore, tra i quali troviamo ovviamente anche Call of Duty: Black Ops 6.