Lapresse.it - Violenza sulle donne, Salvini: “Castrazione chimica cura gli stupratori”

Il leader della Lega, il vicepremier Matteo, commenta la polemica nata in seguito alle parole del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, secondo cui il fenomeno dellaè legato all’immigrazione irregolare, rilanciando la sua proposta dellaper i responsabili di reati sessuali. “Lo stupratore, sia bianco sia nero, giallo o verde, per quello che mi riguarda avrebbe nellala sua“, ha dettoa margine di un appuntamento al Tempio di Adriano, a Roma. “Evidenziare la realtà, che soprattutto le violenze sessuali sono aumentate in corrispondenza del fenomeno migratorio, basta andare in questura a vederlo”, ha aggiunto. “I numeri dell’Istat non del ministero mettono, ahimè, in correlazione, il fenomeno migratorio con l’aumento dei reati sessuali”.