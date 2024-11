Sport.quotidiano.net - Vezzali e la stoccata sul palco. Di Francisca: “Facciamo pace”. Lei: “Quando imparerai a rispettare le persone, forse”

Roma, 19 novembre 2024 – Valentinaed Elisa Dihanno fatto la storia della scherma. Arrivano dalla stessa città, Jesi, in provincia di Ancona, e da sempre hanno in comune il fioretto. Ma per il resto non vanno d’accordo. E ieri, alle celebrazioni dei 70 anni delle Fiamme Oro a Roma, al Palazzo dei Congressi all’Eur, ne hanno dato l’ennesima prova. Disi gira verso lae dice: “Vorrei mandare un messaggio dicon la mia collega,?”. L’ex sottosegretaria con delega allo Sport risponde: “Dal punto di vista sportivo ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento. Ma per quanto riguarda il livello umano non sei proprio il massimo.le”. Silenzio. Rimangono tutti stupiti dalla gelida e dura replica, compresi i presentatori Marco Lollobrigida e Stefano Pantano.