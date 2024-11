Ilnapolista.it - Venditti: «Pasolini frequentava ambienti degradati col macchinone, la situazione gli è sfuggita di mano»

Antonellointervistato dal Fatto quotidiano, a firma Andrea Scanzi. Ecco qualche estratto:Rino Gaetano.Una ferita non rimarginabile. Rino era quello che più di tutti noi andava tutelato. E invece l’incontro con una persona lo ha aiutato musicalmente, ma ha devastato la sua vita. Nel suo ultimo periodo non riuscivo più a capirlo, con Mogol non c’entrava nulla. E il successo a Sanremo ha acuito le sue insicurezze. Non farmi aggiungere altro, non voglio riaprire polemiche. All’obitorio c’ero anch’io quando riconoscemmo il cadavere. Stava dentro una sacca nera, neanche fosse spazzatura. Fu terribile (si commuove,nda).Com’era la Roma dei Settanta?Viva e vorace di cultura. La notte ci trovavamo al Comparone, un ristorante roche non chiudeva mai. C’era il tavolo degli attori con Mastroianni, quello dei pittori.