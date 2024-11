Lanazione.it - Università, il master “Informatica del testo e edizione elettronica”

Arezzo, 19 novembre 2024 – Sono aperte fino al 2 dicembre le iscrizioni aldi II livello indel, promosso dal dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell'di Siena. La partecipazione al, che si terrà prevalentemente in modalità telematica, è aperta a laureati e laureate delle lauree magistrali o specialistiche e approfondirà, in particolare le tematiche legate al Database, Web-Design, Codifica testuale, Data mining e Intelligenza Artificiale, E-book, Archivistica, Biblioteche digitali, Editoriae Digitale Scolastico. Avrà durata annuale. Lo scopo delè quello di formare esperti nell'applicazione dell'alla produzione, elaborazione e gestione di testi digitali per biblioteche, archivi, centri di ricerca, case editrici,; project manager di editoria digitale, tecnici di produzione e redazione di e-book, e journal; operatori di progetti die digitalizzazione di testi, manoscritti e archivi.