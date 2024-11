Iltempo.it - Ucraina-Russia, il disastro della telefonata di Scholz con Putin

Il cancelliere tedescorompe con una lungail fronte europeo che da due anni e più evitava ogni contatto con Vladimir. Risultato: le forze armate russe attaccano con centinaia di doni e missili, colpendo infrastrutture e centrali energetiche, compromettendo così il già difficile inverno ucraino. Che dire, un capolavoro di diplomazia e di efficacia politica. Come risposta all'ennesimo assalto russo, l'amministrazione Biden decide (a 50 giorni dall'insediamento di Donald Trump) di consentire ciò che ha negato insistentemente per oltre due anni, vale a dire l'utilizzo per colpire il territorio russo dei missili a medio raggio. Che dire, una mossa nella migliore delle ipotesi tardiva, nella peggiore pericolosa. Tardiva perché l'obiettivo è quello di colpire in profondità gli insediamenti logistici, ma dobbiamo ammettere che siamo in gravissimo ritardo: il momento giusto sarebbe stato l'autunno del 2022, prima dell'avanzata russa in territorio ucraino.