Steven Wilson | ‘December Skies’

Leggi su Funweek.it

L’anno scorso,ha aperto una nuova strada con December Skies, un’uscita suggestiva e natalizia solo su YouTube (anche in video) decisamente particolare. Infatti, abbracciando la tecnologia AI,ha fatto un coraggioso salto nell’ignoto, collaborando con ChatGPT per creare il testo del brano, che ha dato vita a qualcosa di unico e allo stesso tempo intrigantemente nuovo. Ora, a distanza di un anno, December Skies sarà pubblicato il 6 dicembre in edizione limitata su CD e vinile da 7 pollici. Entrambi i formati includeranno la versione vocale e strumentale della canzone, e tre esclusive cartoline natalizie di(illustrate da Hajo Mueller, che ha anche realizzato la copertina). In linea con l’impegno pionieristico diper l’audio immersivo, December Skies sarà pubblicato anche in Dolby Atmos e audio Spatial audio su Apple, Tidal e Amazon, oltre che in versione audio standard su tutte le altre piattaforme di streaming.