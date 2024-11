Movieplayer.it - Star Wars: Henry Cavill in trattative per un possibile ruolo nella trilogia di Simon Kinberg

Una nuova voce di corridoio sostiene chesia inper unprossimadidi. Il nostro precedente Superman del grande schermo potrebbe prendere il vologalassia lontana, lontana? La scorsa settimana si è diffusa la notizia che la Lucasfilm sta sviluppando una nuovadi, con(X-Men: Dark Phoenix) incaricato di scrivere e produrre tutti e tre i film, e una nuova voce sostiene che nientemeno cheabbia incontrato la Lucasfilm per un potenzialeè apparso in una serie di importanti franchise di fumetti, fantascienza e fantasy nel corso degli anni, interpretando l'Uomo d'Acciaio nel DCEU, Geralt di Rivia in The Witcher di Netflix e .