"Sindaci a confronto- Idee per Roma", convegno giovedì a Roma con Alemanno e Giubilo

21 novembre alle ore 18 apresso il locale “Il Montarozzo”(via Appia Antica,4) due exdella Capitale si confronteranno sul tema “per”. La Capitale sta vivendo un periodo di degrado sotto diversi punti di vista, finendo addirittura additata come esempio di cattiva amministrazione anche da alcuni organi di stampa internazionali. Giannie Pietrosaranno i due protagonisti della serata promossa dal periodico “Realtà Nuova”: La macchina capitolina l’hanno conosciuta e maneggiata, pertanto incalzati dalle domande di Filippo Pepe e Ruggiero Capone diranno la loro sulla Città Eterna che si appresta a celebrare il Giubileo tra mille disservizi e difficoltà a cui il sindaco Gualtieri non riesce a dare risposte soddisfacenti per i cittadini.L’occasione fornita dalper” è da non perdere sia per la presenza di due exche per le varie competenze dei partecipanti profuse durante la loro attività politica.