Lettera43.it - Sciopero medici 20 novembre, per i sindacati sono a rischio oltre un milione di prestazioni

Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up hanno riferito che, a causa dellodi, dirigenti sanitari e infermieri del 20, 1,2 milioni disanitarie potrebbero saltare. «Atutti i servizi di assistenza, 50 mila esami radiografici, 15 mila interventi chirurgici programmati e 100 mila visite specialistiche. Garantite led’urgenza», hanno spiegato le sigle che hanno proclamato l’astensione e che manifesteranno a Roma alle 12 in Piazza SS Apostoli.Dai contratti alle tasse fino alla sicurezza: i motivi della protestaI motivi della protesta toccano i contratti di lavoro, compresi quelli dell’ospedalità privata, a cui «vengono assegnate risorse assolutamente insufficienti», la mancata detassazione di una parte della retribuzione, l’assenza di risorse per l’immediata assunzione di personale, la mancata introduzione di norme che impegnino i ministeri competenti all’attivazione di presidi di pubblica sicurezza negli ospedali italiani al fine di renderli luoghi sicuri per il personale, la mancata riforma delle cure ospedaliere e territoriali e la mancata contrattualizzazione degli specializzandi di area medica e sanitaria.