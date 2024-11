Oasport.it - Sci alpino, la World Cup Starting List di slalom femminile dopo Levi: Martina Peterlini a ridosso della top 20

Leggi su Oasport.it

Al termine dellodi, in Finlandia, il primoCoppa del Mondo 2024-2025 di sci, è stata rilasciata laCupdi specialità, che andrà a determinare le fasce di merito per l’assegnazione dei pettorali di partenzaprossima gara.In vetta c’è la vincitricegara di, la statunitense Mikaela Shiffrin, che precede la tedesca Lena Duerr, seconda, e, nonostante sia ai box per infortunio, la slovacca Petra Vlhova, terza. Molto attardate, invece, le azzurre.L’unica italiana nelle prime trenta posizioni è, 21ma, che potrà rientrare tra le prime 20prossima startconsiderando anche gli infortuni tra le atlete che la precedono in classifica. Segue Marta Rossetti, 33ma, che dovrebbe riuscire a partire nelle prime 30 nella prossima gara.