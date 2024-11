Romania al voto | in 3 settimane elettori scelgono nuovo presidente e Parlamento

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – Dal 24 novembre all’8 dicembre lavivrà treintense di tornate elettorali: il primo turno delle presidenziali già domenica, le elezioni politiche l’1 dicembre e infine il ballottaggio che deciderà ilcapo di stato l’8 dicembre. In Italia, dove vive la maggiore comunità romena all’estero, sono stati allestiti dall’ambasciata 157 seggi (sette in più rispetto alle Europee di giugno) e ci si aspetta un’alta affluenza, in particolare per le presidenziali. Sebbene lasia una repubblica semi-presidenziale, queste elezioni sono ampiamente considerate dal pubblico come le più importanti del Paese e la battaglia tra 14 contendenti è molto sentita in una nazione che ha visto il tasso di partecipazione alsempre in calo per le politiche e le europee degli ultimi anni.