Regionali, l'analisi del voto partito per partito: il Pd primo, ma a crescere più di tutti è ancora FdI

Due vittorie per il centrosinistra, due sconfitte per il centrodestra. La fotografia delleè chiara. Madeldel day after, quando ormai i numeri sono definitivi, rimanda un quadro più articolato. E meno eccezionale di quello rivendicato dal Pd, sintetizzato in quel “emozionante e commovente” usato da Elly Schlein per descrivere la vittoria in Emilia Romagna, sebbene si trattasse di un esito più che scontato. Discorso un po’ diverso per l’Umbria, dove la vittoria di cinque anni fa della leghista Donatella Tesei aveva fatto sperare che il monopolio rosso sulla regione potesse essere stato definitivamente archiviato. Non è andata così e il centrodestra ne ha preso atto senza psicodrammi: “Gli elettori hanno sempre ragione”, sono state le parole di Matteo Salvini. Ma cosa hanno detto davvero gli elettori?Ilin Umbria: il Pd guadagna l’8,1%, FdI il 9%.