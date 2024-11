Secoloditalia.it - Putin riscrive la dottrina nucleare. Il primo missile Usa cade in Russia, il mondo in bilico

Nel millesimo giorno di guerra contro l’Ucraina,innalza la tensione internazionale, cambiando le regole della propria. La firma del decreto presidenziale che consente l’uso delle armi nucleari contro Stati non nucleari supportati da potenze atomiche rappresenta un drammatico cambio di paradigma nella strategia di deterrenza di Mosca. Un passo «necessario» secondo il Cremlino, per «allineare i nostri principi all’attuale situazione». Così Dmitry Peskov, portavoce dello zar, per il quale l’arsenale atomico diventa ora un’ «estrema risorsa per proteggere la sovranità del Paese».La strategia del Cremlino: deterrenza o minaccia globale?La nuovamette nero su bianco che l’uso dei nuovi missili forniti da Biden a Kiev può essere interpretato come un’aggressione diretta dei Paesi dell’Alleanza Atlantica.