Lanazione.it - "Ospedale, attività ridotta del 40%". L’associazione Prometeo denuncia

Un’ospedalieradel 40% dal periodo post pandemia ad oggi. E’ questo l’andamento allarmante dell’di Orvieto secondo l’analisi del. Si tratta del "valore della produzione" e riguarda i dati economici collegati alle prestazioni sanitarie effettuate in. La statistica è stata ricavata dalsecondo i dati disponibili, ma la Asl non ha mai fornito la documentazione ufficiale. "Recentemente abbiamo rinnovato la richiesta in modi formali e, se non ci saranno dati nei tempi stabiliti, provvederemo a presentare unain Procura – dicono i responsabili del–. Dalle nostre stime si sono in particolare ridotte le prestazioni più complesse, quelle più remunerative, la sperimentazione della robotica mobile di seconda generazione, nonostante siano state ultimate le opere di adeguamento strutturale, non è stata mai fatta e le apparecchiature non sono mai arrivate.