Gaeta.it - Nuovi treni in arrivo per la metro Piscinola-Aversa: il secondo convoglio di Caf è qui

L'Ente Autonomo Volturno ha confermato che iltreno realizzato dalla società spagnola Caf è arrivato nella zona della stazione di. Questa importante aggiunta per la lineapolitanaCentro, gestita dall'Eav, rappresenta un passo avanti significativa nel potenziamento del trasporto pubblico nell'area. Iconvogli rispondono a standard moderni e sono progettati per supportare un servizio efficiente e capillare nella regione.La linea: un progetto strategicoLa lineanon si limita a collegare direttamente i due punti, ma estende la sua portata a città come Mugnano e Giugliano in Campania, creando così un sistema di trasporti più integrato. Con l'introduzione di, si prevede una maggiore frequenza e puntualità delle corse, che dovrebbero facilitare gli spostamenti quotidiani di migliaia di pendolari.