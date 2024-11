Napoli-Roma il prefetto di Napoli vieta la vendita biglietti ai residenti nel Lazio

Leggi su Sportface.it

Michele Di Bari,di, ha disposto il divieto dideidi– in programma il 24 novembre – ainella regione. Il provvedimento “è stato adottato, su analogo parere della Questura di, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 12 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”, si legge in una nota della Prefettura di, ildilaainelSportFace.