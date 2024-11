Terzotemponapoli.com - Marchetti: “Kvara non partirà a gennaio, per Meret e Anguissa …”

: rinnovi? Per entrambi escludo possano esserci problemi: il portiere credo troverà l’accordo, il camerunense è un perno del gioco di Conte Luca, giornalista Sky, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole sul Napoli,ed:“Politano non convocato in nazionale? Potrebbe far comodo proprio con il modulo utilizzato da Spalletti, proprio perché è migliorato tantissimo in fase difensiva. Il c.t. non ha mai chiuso le porte della Nazionale a nessuno, quindi se continuerà a giocare così sarà difficile continuare a non convocarlo.sul rinnovo diRinnovo? Mi sento di escludere fermamente che vada via a, perché il Napoli non cederà i suoi pilastri: le cose stanno funzionando eè un perno.