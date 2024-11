Thesocialpost.it - Maltempo in arrivo con freddo polare, neve e mareggiate

Un’ondata diinveste l’Italia con venti intensi, piogge persistenti e un brusco calo delle temperature che porterà lafino in pianura. Le condizioni meteo avverse sono già iniziate e proseguiranno nei prossimi giorni, causando disagi in diverse regioni. Leggi anche: Previsioni meteo, dal 20 novembreabbondante sulle Alpi e temperature in picchiataVenti tempestosi eSecondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, forti venti di Libeccio e Maestrale caratterizzeranno questa settimana. Già da oggi, il mare agitato sarà protagonista sul settore ligure, con onde che raggiungeranno i 7 metri tra la Versilia e Livorno. Situazioni critiche sono attese anche lungo le coste tirreniche di Toscana, Lazio e Sardegna, con onde alte fino a 5 metri. Nella notte tra mercoledì e giovedì, le raffiche di Maestrale colpiranno Campania e Calabria tirrenica, diffondendosi poi verso il sud del paese.