Oasport.it - LIVE Nadal-Van de Zandschulp, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: match al via, si gioca in un clima surreale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:10 E allora, concluso il sorteggio. Tra circa 5? si inizia!davvero inconsueto quello che stiamo vedendo all’interno del palazzetto che ospita la rassegna finale dellaCup 2024. Chissà cosa ci riserverà questo primo incontro, che promette subito fuochi d’artificio!17:06 LACRIME PER RAFA! Suona la Marca real ed ecco che il campione non può che commuoversi, per tutto l’affetto mostrato dal pubblico, che intona “RAFA RAFA“.17:03 Inni nazionali in corso!17:02 Si apre subito con un tributo a Rafa e alle sue imprese con la maglia dellain. Segue l’ovazione alla presentazione deitori!16:54 Tra circa 5? in campo le due squadre, ci saranno come di consueto gli inni nazionali, prima di Paesi Bassi e poi della, e poi sarà di nuovoall’interno del rettangolo di gioco!16:45 I precedenti sirono al Roland Garros e a Wimbledon nella stagione 2022, quandosi impose per l’ultima volta nel suo torneo, e si ritirò in semifinale ai Championships.