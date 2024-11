Oasport.it - LIVE Nadal-Van de Zandschulp 4-6, 1-2, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: iberico appeso a un filo nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Bruttissimo errore al volo a campo aperto di. Palla del doppio break!30-30 Servizio, attacco di dritto e smash!!15-30 Gratuito di dritto di.15-15 In rete il recupero di rovescio di Van de.0-15 Con il dritto fa male l’olandese.1-3 Con la prima Van de. Due errori gravi dello spagnolo.40-30 Grave errore, seppur di centimetri, di dritto in palleggio di.30-30 Dritto sulla riga e splendida volèe di rovescio.15-30 Servizio vincente di Van de. Poteva rispondere di dritto.0-30 DOPPIO FALLO (8°)!! ALTRA CHIAMATA DI FALLO DI PIEDE!!!!0-15 Sotto la rete la seconda di Van de. Doppio fallo (7°)!Che fatica! Dopo 7? di game tiene la battutae resta vivo nel match.1-2 ESPLODE ANCORAAA L’ARENA DI MALAGAAA! Recupero dietro la schiena disul lob sulla riga di Van de, che subisce il ritorno del re della terra che con un dritto potente inside in fa letteralmente esplodere il Carpena forum di Malaga!A-40 In rete lo slice di Van de