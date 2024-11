Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 3-4, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli scozzesi passano in vantaggio al sesto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:48 Strategie diverse in queste prime battute. Gliprovano la guardia, l’entra subito nel cerchio14:46 Prosegue il momento positivo dell’che sta giocando ad armi pari con ladi Mouat. Ora serve mantenere alta la concentrazioneINIZIO SETTIMO END14:45 Perfetto il draw dellache mette a referto due punti e torna di nuovo in. Dopo sei end3-414:43 Fa quello che può Retornaz che con una bocciata spazza via solo una stone della. Gli avversari ora possono marcare due punti14:42 Piazza una guardia adesso Mouat. L’deve inventarsi un grande ultimo tiro14:40 Lungo conciliabolo della.14:39 Altro freeze dell’che ribacia di nuovo la stone collocata sul cerchio bianco grande.