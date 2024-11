Libano | colpita base italiana con 8 razzi Crosetto | E’ intollerabile

Leggi su Dayitalianews.com

“E’che le basi dell’Unifil vengano colpite”. Così tuona Guido.Il ministro della Difesa lo fa dopo che 8hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil a Shama, nel sud del.Gli ordigni da 107 millimetri hanno colpito un magazzino dei ricambi e delle aree all’aperto.Cinque militari italiani sono sotto osservazione nell’infermeria dellae le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.Sono in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili. Secondo l’esercito israeliano, Hezbollah “ha lanciato un razzo che ha colpito una postazione Unifil nella zona di Ramyeh, nelmeridionale, provocando numerosi feriti e danni alla postazione”.