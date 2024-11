Calciomercato.it - Inter, non solo Calhanoglu: ko anche Inzaghi e Lautaro fuori a Verona

Leggi su Calciomercato.it

La squadra campione d’Italia alle prese con il nuovo infortunio del regista turco: gli impegni in nazionale complicanoil rientro del capitanoRientreràmercoledì a Milano Hakan. È questa la notizia del giorno in casa, con il regista turco che lo ha annunciato in conferenza stampa prima della sfida della sua nazionale contro il Montenegro.Martinez (LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Milan ha riaccusato un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra, che di recente lo aveva costretto a restare ai box per un paio di settimane. L’infortunio, fortunatamente pere i tifosi nerazzurri, è di modesta entità conche potrebbe già recuperare per l’anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio in casa del. Sul numero 20 nerazzurro si faranno comunque tutti gli accertamenti del caso al rientro domani ad Appiano Gentile, con Simoneche eventualmente non prenderà rischi a scopo precauzionale in vistadel successivo match di Champions League al Meazza contro il Lipsia.