Infortunio Vlahovic emergenza Juventus in attacco? L’esito degli esami!

Ansia in casaper Dusan: arrivadopo l’con la Serbia. Ecco quando dovrebbe restare fuori l’attaccante.– La sosta per le Nazionali miete un’altra vittima. Questa volta si tratta di Dusan, che ha riscontato un problema fisico vestendo la maglia della Serbia. La, subito in apprensione, ha fatto sottoporre il calciatore aglistrumentali questa mattina.è appena stato diramato dal club bianconero con un comunicato ufficiale sul quale si legge: «A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusanè stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il Jmedical, adiagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente».