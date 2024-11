Ilgiorno.it - Il Mortirolo è Cima Pantani: l’impresa del Pirata ora è scolpita nella storia

Sondrio, 19 novembre 2024 – Il passo delsi chiamerà anche. Ora ci siamo. I sindaci dei comuni di Mazzo di Valtellina e di Monno, le due località da dove partono le salite aldal versante valtellinese e bresciano, hanno completato l’iter necessario per intitolare il passo a Marco, il ciclista che negli anni ’90 ha infiammato il pubblico italiano con le sue epiche imprese in Italia e nel Mondo, grazie alle sue vittoria ma soprattutto al suo modo di correre, spregiudicato e altamente aggressivo. SONDRIO,AL- FOTO (ANSA/ANP) Quando la strada incominciava a salire, ilmetteva a posto la bandana e agli altri, spesso e volentieri, restavano solo le briciole. La leggenda delnon morirà mai. Lui invece ci ha purtroppo tragicamente lasciatonotte di San Valentino di 20 anni fa quando fu trovato morto in una camera di un residence di Rimini, in circostanze oscure e ancora tutte da chiarire.