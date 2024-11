Formiche.net - IA, la sovranità europea passa per il Mercato unico dei dati

Leggi su Formiche.net

«In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti – ha scritto lo storico e filosofo Yuval Noha Harari – la lucidità è potere». Restare lucidi è un imperativo categorico dopo anni segnati da pandemia, crisi economica ed energetica, nuove drammatiche guerre, sconvolgimenti degli equilibri geopolitici. Lo è a maggior ragione davanti all’incognita dell’impatto dell’intelligenza artificiale generativa nella vita dei singoli cittadini e delle organizzazioni, siano esse Stati, unioni di Stati o imprese.La rivoluzione tecnologica ci riporta alle origini dell’Europa come oggi la conosciamo. Quando, nel 1992, Guido Carli firmò il Trattato di Maastricht «con la mano tremante» aveva ben presente quali fossero i rischi all’orizzonte: «Se non si procede verso la moneta unica – scrisse – se le politiche economiche dei Dodici non diventeranno una sola politica, temo che ilnon reggerà a lungo nella confusione monetaria: una visione puramente mercantile di un’area di libero scambio non ha la forza di imporsi alle coscienze come un ordinamento degno di essere difeso a qualsiasi condizione.