Gli utenti sono in fuga dall' ex Twitter dopo il grande contributo dell' uomo più ricco del mondo alla rielezione di Trump

Milano, 18 nov. (askanews) – L’ascesa politica di Elon Musk nella prossima amministrazionenon piace a molti tanto che nelle oreil risultatoe elezioni presidenziali americane più di due milioni e mezzo di persone inda X siiscritte a Bluesky, social network concorrente che si presenta come alternativa. La piattaforma supera ormai i 16 milioni di iscritti, molto lontana ancora dai numeri monster degli altri social network, ma il facile utilizzo lo rende assai appetibile. L’amicizia ai tempi dei social media: com’è cambiata? guarda le foto Leggi anche › Vivian, la figlia trans di Elon Musk, scappa dagli Stati Uniti didice addio al suo simbolo: Musk manda in pensione l’uccellino blu Il social invita ad addestrare l’algoritmo mettendo like ai contenuti che ci interessano, nella sostanza è una piattaforma di “microblogging” che sfrutta un codice open source, glihanno a disposizione 300 caratteri per scrivere un post, anche in forma multimediale, che su Bluesky si chiamano “skeet”.