Galaxy S25 Ultra ha ancora pochi segreti da svelare

Mancanomesi al lancio della nuova serie top di gamma Samsung conS25in testa per prestazioni e specifiche tecniche. Non ènota la data ufficiale di lancio, ma è altamente probabile che possa avvenire tra fine gennaio e inizio febbraio con vendita dopo un paio di settimane.Nel frattempo sono tante le notizie trapelate sulla nuova serie con il modello top oggetto dei rumor più numerosi relativi a RAM, processore, fotocamera e display.S25con SoC Qualcomm Snapdragon 8 EliteLe ultime novità sulle specifiche diS25Samsung si prepara a ridefinire il concetto di smartphone premium con ilS25, previsto per il 2025 a cui manca davvero poco. Secondo i rumor, questo modello offrirà miglioramenti significativi in termini di design, prestazioni e fotocamera.