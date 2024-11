Eniavviato HPC6 è quinto supercomputer più veloce al mondo

Quotidiano.net - Eni,avviato HPC6, è quinto supercomputer più veloce al mondo

Leggi su Quotidiano.net

Eni annuncia il completamento e l'avvio del nuovo sistema di super calcolo (High Performance Computing - HPC)che, con una straordinaria potenza di calcolo di 606 PFlops di picco pari a oltre 600 milioni di miliardi di operazioni matematiche complesse al secondo, si colloca alposto assoluto della nuova classifica mondiale TOP500., spiega una nota è così il primoin assoluto in Europa, primo alfra ia uso industriale e unico sistema non-USA tra i primi 5 al. "L'avvio dirappresenta una tappa fondamentale nella strategia di decarbonizzazione di Eni", che impiega da anni il supercalcolo "per ottimizzare l'operatività degli impianti industriali, migliorare l'accuratezza degli studi geologici e fluidodinamici per lo stoccaggio della CO2, per sviluppare batterie più performanti, per ottimizzare la filiera dei biocarburanti e per sviluppare materiali innovativi per applicazioni nei settori della bio-chimica e infine anche per simulare il comportamento del plasma nella fusione a confinamento magnetico.