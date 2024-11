Gaeta.it - Elezioni presidenziali americane e nuove prospettive per le relazioni transatlantiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un seminario di geopolitica in programma a Napoli il 23 novembre, con economisti e politici chiave, si concentrerà sull’impatto delle prossimenegli Stati Uniti nelletra Europa e America. Persone di spicco, tra cui Bill Emmott e altri esperti, discuteranno delle implicazioni geopolitiche riguardanti la nuova amministrazione e le dinamiche internazionali contemporanee.Il seminario a Palazzo Ricca: partecipanti e temi trattatiL’appuntamento si svolgerà sabato 23 novembre alle 9:30 presso Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli. La sessione vedrà la presenza di rilevanti figure, tra cui Bill Emmott, ex direttore di The Economist e attuale membro dell’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici. Saranno presenti anche Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione stessa, e Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM.