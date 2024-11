Doppie file addio c’è la multa flash | Gualtieri presenta il nuovo sistema in dotazione ai vigili E fa una gaffe – Il video

Leggi su Open.online

Basta automobili in doppia fila, senza assicurazione e senza revisione. Il tutto a portata di un clic. Una nuova strumentazione tecnologica è pronta a sbarcare su 20 auto della Polizia municipale di Roma. Si tratta di «Cerbero», apparato di ultima generazione formato da due telecamere mobili con il supporto di un software che sfrutta l’intelligenza artificiale. Il sindaco della capitale, Roberto, hato la novità con il classicopubblicato sui social, con tanto di giro in macchina per dimostrare praticamente il funzionamento. Salvo un piccolo errore, se non suo direttamente dei suoi collaboratori: sul tablet che ha in mano il primo cittadino, dove sono accuratamente oscurate tutte le targhe, una è resa ben visibile. Con tanto di via e civico in cui è stata registrata la presenza della vettura.