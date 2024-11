Agi.it - Dall'inizio dell'anno uccise 96 donne in Italia. Piantedosi, "è emergenza"

AGI -inci sono stati 263 omicidi, "96 dei quali havuto come vittime le. Di questi 82 sono avvenuti in contesti familiari e affettivi mentre 51 sono ledal partner o'ex partner". I dati sulla violenza di genere "continuano a scuotere le nostre coscienze". Parole del ministro'Interno, Matteo, intervenuto al Campus Luiss nel corsoa presentazionea campagna di sensibilizzazione #Nessuna scusa, in vistaa Giornata internazionale contro la violenza sulle. "Anche il nostro Paese si deve fare promotore di un messaggio inequivocabile e coraggioso: la violenza sullecontinua ad essere un'da contrastare con ogni possibile soluzione - ha aggiunto il titolare del Viminale -. Pur in presenza di un calo rispetto allo stesso periodoscorso (un calo che vede una diminuzione del 10% degli omicidi complessivi, del 9%e vittime di genere femminile e del 5% degli omicidi familiari) questi numeri ci ricordano la tragica realtà di, troppe ancora, che subiscono violenza, senza trovare il supporto necessario".