Iodonna.it - Che cos’è lo stealthing e quali sono i meccanismi psicologici che portano ad un simile comportamento? Lo spiegano la psicoterapeuta e l’avvocato

Loindica il gesto di sfilare il preservativo o di danneggiarlo durante un rapporto sessuale all’insaputa del partner. Questa pratica, commessa sia dagli uomini che dalle donne, è sempre più conosciuta e nota e, a quanto pare, si tratta di un fenomeno in crescita. Ma cosa dice la legge echea compiere quest’atto contro la volontà del partner? Lo abbiamo chiesto alle esperte. Amore e coppia: come gestire delusioni e fraintendimenti X Leggi anche › La violenza sessuale è un problema che riguarda anche gli uomini: cosa dice la legge«Dellosi parla molto soprattutto in Europa, con assenza dell’Italia che non lo prevede come reato se non indirettamente.